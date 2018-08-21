Посол США в письме Госдуме выразил надежду на продолжение парламентских контактов

Посол США в России Джон Хантсман в письме в Государственную Думу выразил надежду на продолжение контактов двух стран по парламентской линии.

Посол США Джон Хантсман рассчитывает на продолжение российско-американских контактов по парламентской линии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

По его словам, об этом дипломат написал в письме, поступившем в Государственную Думу. Жуков отметил, что в своем послании Хантсман поблагодарил председателя нижней палаты за проведенную в июле встречу с делегацией американского Конгресса.

"Также посол выразил надежду на продолжение наших отношений", - сказал вице-спикер.

Жуков подчеркнул, что Володин и Дума в целом выступают за всесторонний и конструктивный диалог с американскими партнерами.