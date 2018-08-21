В МИД сожалеют об участии Microsoft в "охоте на ведьм" в США

Россия сделает выводы в связи с заявлением Microsoft о якобы попытке российских хакеров вмешаться в промежуточные выборы в США, отметили в МИД нашей страны. Там подчеркнули, что сожалеют об участии компании в "захватившей Вашингтон "охоте на ведьм".

МИД России прокомментировал заявление компании Microsoft о якобы попытке российских хакеров вмешаться в промежуточные выборы в США.

"Вновь приходится констатировать казалось бы очевидное. При всем желании невозможно предметно комментировать заявления, сделанные без приведения хотя бы каких-то доказательств и явно рассчитанные на максимальный политический и публичный "вау-эффект", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

На Смоленской площади напомнили, что уже давно предлагают "заняться конкретным делом".

"Речь идет об организации встречи двусторонней рабочей группы по кибербезопасности, где подобные проблемы и должны, собственно, обсуждаться с участием специалистов России и США. Видимо, американские коллеги не хотят предъявлять какие-либо доказательства "российского электронного вмешательства", которые якобы имеются у них в наличии, чтобы не опозориться. Их просто нет и быть не может. Тем не менее, мы готовы к таким контактам, к нормализации диалога профессионалов", - отметили в МИД.

"Жаль, что крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон "охоте на ведьм". Видимо, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Это их выбор. Нам же придется сделать необходимые выводы", - подчеркнули на Смоленской площади.

Ранее компания Microsoft сообщила, что якобы обнаружила попытки российских хакеров повлиять на ноябрьские выборы в американский Конгресс. Речь идет о группе Fancy Bear, которая, по утверждению американских властей, связана с ГРУ.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны Microsoft ничем не подтверждены, хотя подобного рода заявления не должны быть голословными.

"О ком именно идет речь? Что является доказательствами и на основании чего делаются выводы вот такой категории - мы не понимаем. Такие данные отсутствуют. Соответственно мы к таким утверждениям и относимся", - подчеркнул он.