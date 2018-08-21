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Встречи кандидатов в мэры Москвы с избирателями продолжаются

22:35
  • вторник
  • 21 августа 2018

Система регистрации избирателей в Москве функционирует без сбоев, заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, комментируя сведения Общественного штаба по наблюдению за выборами об отсутствии порядка 50 человек в реестре избирателей. По словам Булаева, некоторые из них недавно приехали в столицу, поэтому система пока не успела обработать данные. Все имена появятся в списках до 9 сентября. Между тем, к выборам продолжают готовиться кандидаты. Они проводят встречи с избирателями.

Десятки селфи, а потом еще общая фотография на память на фоне нового парка в 23-м микрорайоне Зеленограда, где еще недавно было болото. Теперь здесь игровые зоны, тренажеры и детские площадки, рассказал "ТВ Центр".

В новом парке было высажено более тысячи кустарников, обустроена набережная и очищен пруд, в который скоро запустят рыбу. Жители соседних домов новшество уже оценили. В других районах резонно интересуются: а когда у нас будет такой же ремонт? Кандидат в мэры Москвы на встрече с избирателями сегодня заявил, что скоро, подчеркнув, что каждый район Москвы должен быть благоустроен.

"Мы решили создать новую программу под названием "Мой район". И для каждого района создать свою именную программу, куда бы мы вложили ваши предложения ваши идеи. Не все реализовать вот так вот одномоментно возможно. Но по крайней мере мы точно будем иметь такую задачу, программу, создавая более благоустроенные пространства для жизни", - заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин.

В том же Зеленограде за последние годы ситуация коренным образом поменялась. Помимо ремонта дворов. Построены новые школы, поликлиника, сердечно-сосудистый центр. Продолжает улучшаться транспортная доступность этого самого отдаленного округа Москвы. Вот-вот доделают ЦКАД, откроют две хорды от Бусиновской развязки и запустят "Московский центральный диаметр" от Крюково до Раменского. Новая железнодорожная линия будет пересекаться и с линиями метро, и с МЦК.

"В результате этого вы от Крюково сможете проехать через весь город Москву до подмосковного Раменского с другой стороны города. И вся эта ветка включается, по сути дела, в систему метрополитена. Зеленоград, в целом, получит наземное метро, которое будет ходить так, как обычная линия метро", - пообещал Собянин.

Доверенные лица кандидата от КПРФ Вадима Кумина тоже встречались с избирателями, обсуждая проблемы экологии в Москве. Именно эта тема стала основной и на дебатах. Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил снизить количество шума в столице.

"Ну возьмем мотоциклы с прямым выхлопом или мажоры, которые гоняют по Москве, сбивают людей. Постоянно горят машины. Они ревут по ночам. Всех в карцер. Все машины будем конфисковывать. Самые жесткие меры будем применять совместно с МВД и правительством России", - заявил он.

Кандидат в мэры Москвы от партии "Союз Горожан" Михаил Балакин сконцентрировал внимание избирателей на проблеме получения солнечной энергии и пользе ее для экономики города и экономии его бюджета.

"Сейчас необходимо очень серьезно подумать над использованием солнечной энергии и внедрением солнечных батарей для, в том числе, подсветки, рекламы. Это бы позволило, в общем-то говоря, как мне кажется, тоже в определенной степени улучшить экологию города", - отметил Балакин.

В дебатах участвовал и кандидат от "Справедливой России". Ну а днем он посетил Измайловский лесопарк. У Лебедянского пруда Илья Свиридов провел встречу с жителями, которые выступают против уже запланированного благоустройства водоёма.

"Да, может быть что-то нужно сделать. Какие-то отдельные элементы проекта, который запланирован, можно реализовать. Но в том виде, в котором это на сегодня запланировано – категорически неприемлемо. Я добавляю этот адрес в карту проблем Москвы с тем, чтобы добиться пересмотра этого проекта", - сказал Свиридов.

Детально ознакомиться с программами кандидатов в мэры Москвы можно на их сайтах.  Выборы пройдут 9 сентября.  Москвичи впервые в истории смогут проголосовать на так называемых "дачных" избирательных участках. Их откроют в соседних регионах – в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.

Александр Панюшкин, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр", Москва

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Сергей Собянин посетил Зеленоград
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Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев перед началом предвыборных теледебатов
Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев перед началом предвыборных теледебатов
Кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин перед началом предвыборных теледебатов
Кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин перед началом предвыборных теледебатов
Встреча доверенных лиц кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина с жителями столицы
Встреча доверенных лиц кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина с жителями столицы
Встреча кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова с жителями
Встреча кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова с жителями
Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы
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