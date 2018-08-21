В Госдуме более четырех часов обсуждали изменения пенсионного законодательства

Госдума получила более ста поправок к законопроекту об изменениях пенсионной системы. Их обсуждали на парламентских общественных слушаниях, в которых приняли участие более шестисот человек, в том числе представители регионов и различных ведомств. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, все эксперты подчеркнули необходимость внесения изменений в существующую систему. По итогам слушаний в нижней палате создадут рабочую группу.

Зал заседаний Государственной Думы не смог вместить всех желающих принять участие в парламентско-общественных слушаниях по проекту изменений пенсионного законодательства, рассказал "ТВ Центр". На Охотном ряду собрались около шести сотен человек: депутаты, члены общественных организаций, эксперты, представители более 40-ка регионов, правительства и Счетной палаты. Многие ради сегодняшнего мероприятия прервали летний отпуск. В таком формате обсуждение законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении, проходило впервые.

"Здесь очень тяжело. Конечно, никому не хочется принимать решение, которое обязывает наших граждан, близких, работать дольше, какие-то планы откладывать жизненные. Но, как вы понимаете, если бы был другой выбор или можно было не принимать это решение, и затем к нему вернуться потом, но, увы, мнения всех ключевых экспертных институтов, их директора были на заседании лично, и мнение Счетной палаты, и мнение правительства – то, что мы уже где-то на 10 лет опоздали с принятием этого решения", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О том же сказал и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, называя нынешнюю пенсию низкой и абсолютно недостойной нормальной жизни. Но если количество работающих граждан и пенсионеров будет увеличиваться с перекосом в сторону последних, то и эти деньги государству с каждым годом будет изыскивать все труднее.

"По сути, мы подошли к черте. Что делать? Увеличить налоги? Самое главное, мы должны понять, что такую пенсию сохранять нельзя. Нужен какой-то новый взгляд на ситуацию. Новая концепция. Мы должны ставить цель, чтобы пенсия была от 60 до 70 процентов от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели", - заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Авторы законопроекта его главной целью называют обеспечение стабильного развития пенсионной системы и повышение уровня жизни вышедших на заслуженный отдых.

"Ключевой задачей проекта и ключевой предпосылкой проекта является увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам с 19-го года на тысячу рублей в среднем в месяц – это 12 тысяч ежегодно – с тем, чтобы в 24-м году, за шесть лет, выйти на уровень 20 тысяч и тем самым обеспечить поступательное повышение пенсий", - пояснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

И хоть представители правительства и апеллировали к сухим цифрам и опыту других стран, а Россия в числе последних обсуждает возможность повышения пенсионного возраста, оппозиционные фракции Госдумы еще в первом чтении сказали законопроекту "нет".

"Идите на любую свадьбу и спросите, она вам скажет: оставьте нам бабушку. Чтобы мы выжили и были конкурентны в этом мире, нам нужно иметь 200 миллионов человек. Молодой семье надо иметь 3-4 ребенка. И бабушка должна быть директором этого детского сада, этой школы. Иначе не будет ничего. Ниоткуда ничего не возьмется", - заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

При этом, мнения оппозиционных политиков относительно того, как нужно высказывать свое несогласие с предложенным законопроектом, разошлись. Одни представили свой, альтернативный вариант документа, другие – призывают выводить людей на митинги, третьи – отговаривают как от уличных настроений, так и от идеи проведения по данному вопросу референдума.

"Взбудоражите людей, так сказать. Обострить обстановку очень легко. Но что, вы не понимаете, что вы проблему не решите? Вы ждете обострения. Вы думаете, снова будут голосовать за большевиков? Нет, вас арестуют до вашей новой избирательной кампании. Уже хватит. Вы уже 70 лет были у власти и снова вы грозите. Референдум! Народ против. Народ против обмана. С царем обманули. Хорошо. Царь плохой – советская власть хорошая. Опять советская власть плохая. Опять обманули. Ельцинская демократия. Опять плохо. И сейчас. Плохо. Слушайте, а что хорошего, назовите модель?" – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению председателя Федерации независимых профсоюзов России, совершенствовать пенсионную систему нужно в комплексе. При этом, Михаил Шмаков не сторонник решения вопроса государственной важности на референдуме.

"Вопрос пенсионного повышения - не повышения, вообще уровня пенсионного возраста – это вопрос вторичный или, может быть даже, третичный. И, вообще-то, это сложнейшая тема, и некоторые предлагают решать это на референдуме. Нельзя это решать на референдуме", - заявил Шмаков.

Накануне представители "Единой России" в партийном кругу обсудили поправки ко второму чтению. И учли не только мнения экспертов, но и пожелания граждан, которые собирались весь последний месяц. Парламентское большинство рассматривает вариант сохранения ряда существующих льгот пенсионерам, а секретарь Генерального совета партии и вовсе предложил все глобальные изменения начинать с себя. Например, отменить все пенсионные преференции для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Эта инициатива была встречена на ура представителями ЛДПР и "Справедливой России".

"Браво, браво, "Единая Россия"! В мае в пятый раз мы подавали законопроект о приравнивании зарплат депутатов и членов Совета Федерации к средней по стране и также предлагали отменить все льготы: и пенсионные, и социальные льготы для всех депутатов. Но давайте теперь, господа единороссы, голосуйте за наш законопроект, если вы сами выходите с такой инициативой. Одним словом, поддерживаю Андрея Турчака, полный вперед, давайте голосовать за справедливость", - заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Сегодняшние слушания в Государственной Думе длились без малого четыре с половиной часа. И это далеко не последнее обсуждение законопроекта в таком масштабном формате.17 сентября в Совете Федерации также пройдет широкая дискуссия по проекту изменений пенсионного законодательства. Сенаторы обсудят инициативы об ответственности перед гражданами предпенсионного возраста, вопросы повышения выплат по безработице, гарантии перепрофилирования. Они направят свои предложения в нижнюю палату парламента к 24 сентября. Учитывая огромную общественную значимость законопроекта, Государственная Дума в виде исключения увеличила срок обсуждения поправок ко второму чтению с обычных 30 дней до более чем двух месяцев.

Лилия Акиньшина, Владимир Хуртин, Владислав Подымский, Николай Жуков, "ТВ Центр"