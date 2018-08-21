В МИД не верят в способность США продавить санкции по КНДР в СБ ООН

США "делают замах" на то, чтобы продавить расширение санкционных списков по КНДР в Совбезе ООН. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, этого Вашингтон сделать не сможет.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США попытаются расширить санкционные списки по КНДР в Совбезе ООН. По его словам, Вашингтон ждет провал.

"США делают замах на то, чтобы продавить свою антисеверокорейскую линию через профильный комитет СБ ООН, настаивают на расширении его санкционных списков. Не получится", - говорится в заявлении замминистра на сайте МИД.

Также Рябков подчеркнул, что Москва ответит на новые санкции США без ущерба своим интересам. По его словам, российская сторона будет противопоставлять агрессивному подходу Вашингтона методичную работу по конструктивной повестке.

Ранее во вторник министерство финансов США ввело санкции против двух граждан России, трех российских компаний, а также шести судов под российским флагом в связи с ограничительными мерами против КНДР и с деятельностью Москвы, связанной с действиями в киберпространстве.