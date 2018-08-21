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Ответ России на новые санкции США не будет противоречить собственным интересам

20:59
  • вторник
  • 21 августа 2018

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на новые санкции США без ущерба своим интересам. Он подчеркнул, что российская сторона будет противопоставлять агрессивному подходу Вашингтона методичную работу по конструктивной повестке.

Ответ России на новые санкции США не нанесут ущерба собственным интересам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. 

"На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что российская сторона будет противопоставлять "твердолобому, зашоренному и агрессивному" подходу США, спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня. 

Ранее министерство финансов США ввело санкции против двух граждан России, трех российских компаний, а также шести судов под российским флагом в связи с ограничительными мерами против КНДР, а также с деятельностью Москвы, связанной с действиями в киберпространстве.

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