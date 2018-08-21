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Боевики открыто заявили о наступлении на армию Сирии

22:23
  • вторник
  • 21 августа 2018

В зоне деэскалации Идлиб боевики за две недели арестовали более 500 сторонников диалога с сирийским правительством. Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Кроме того, стало известно о том, что командования формирований боевиков открыто заявили о подготовке к наступлениям против правительственных сил Сирии.

Командиры формирований боевиков, в том числе, из запрещенных в России организациях "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Джебхат Ан-Нусра", открыто заявляют о подготовке к наступлениям против правительственных сил Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова.

Также он заявил, что командование боевиков отказалось от любого диалога по политическому урегулированию конфликта.

Кроме того, он рассказал о продолжающихся арестах в зоне деэскалации Идлиб сторонников диалога с сирийским правительством. Всего за две недели арестовано более 500 человек.

"На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются аресты сторонников политического диалога с Дамаском из числа местного населения и командиров оппозиционных формирований", - отметил Цыганков.

По его словам, задержанных увозят в неизвестном направлении. Судьба большинства из них неизвестна.

По его информации, зафиксировано несколько нарушений установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Идлибской зоне деэскалации.

Наиболее часто обстрелам со стороны боевиков подвергались населенные пункты провинции Латакия, а также несколько районов города Алеппо.

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