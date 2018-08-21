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В США сообщили о падении российской ракеты с ядерным двигателем в море

23:07
  • вторник
  • 21 августа 2018

Разведка США сообщила, что российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море во время испытаний в ноябре 2017 года. Теперь Москва якобы планирует операцию по возвращению ракеты, утверждают американские СМИ.

Российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море при испытаниях в ноябре 2017 года, утверждает американская разведка. Об этом сообщает американский телеканал CNBC. Сейчас Россия якобы готовит операцию по ее возвращению.

Источники канала якобы ознакомившиеся с неким докладом разведывательных служб США, отметили, что в операции будут задействованы три российских судна. Одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами.

О том, когда начнется операция, не говорится.

Аналитики американской разведки подчеркнули, что если российская сторона сумеет вернуть ракету, то она сможет использовать план операции за основу в других подобных ситуациях.

Между тем, о потенциальном ущербе для здоровья людей или экологии в связи с возможным повреждением ядерного реактора ракеты не говорится.

Телеканал, также, отмечает, что Россия тестировала данный тип ракеты четыре раза. Все испытания якобы заканчивались неудачей.

О ракетах с ядерной энергоустановкой 1 марта 2018 года рассказал президент России Владимир Путин. Он сообщил в послании Федеральному собранию, что Москва занимается разработкой систем вооружений, которые не имеют аналогов в мире. В частности, он рассказал о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой и беспилотном подводном аппарате, который может быть оснащен простыми и ядерными боеприпасами.

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