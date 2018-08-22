Присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения

Пол Манафорт, который был руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, признан жюри присяжных виновным в финансовом мошенничестве и укрывательстве от налогов. Всего в его отношении выдвигались 18 пунктов обвинения, жюри утвердило восемь из них. Манафорту грозит длительный тюремный срок.

Жюри присяжных признало бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Манафорт обвиняется в финансовом мошенничестве и укрывательстве от налогов. Суд вынесет окончательный приговор позднее, экс-главе штаба Трампа грозит длительное тюремное заключение.

Отмечается, что нарушения Манафорта вскрылись в ходе расследования "российского дела", которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Сам Трамп уже отреагировал на обвинительное заключение присяжных - глава Белого дома заявил, что ему жаль Манафорта, так как тот - "хороший человек". Сам процесс американский лидер назвал "охотой на ведьм" и "позором". При этом он вновь категорически отверг сговор с Россией в ходе предвыборной кампании.