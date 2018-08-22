В Норильске задержали подозреваемых в организации террористической ячейки

В Норильске задержаны подозреваемые в организации террористической ячейки - по данным ФСБ, они вербовали жителей Красноярского края для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов и публично призывали к осуществлению террористической деятельности. У задержанных изъяли устройства связи, экстремистскую литературу и банковские карты. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ФСБ по Красноярскому краю сообщили о задержании в Норильске группы подозреваемых в организации террористической ячейки. Заявление ведомства цитирует "Интерфакс".

"Члены группировки склоняли и вербовали жителей Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, а также публично призывали к осуществлению террористической деятельности", - рассказали в ФСБ.

Там также добавили, что идеологически группировка ориентировалась на запрещенную в России террористическую организацию "ИГИЛ". По данным спецслужб, организаторы намеревались примкнуть к террористам Афганистана и Сирии.

У задержанных изъяли устройства связи, экстремистскую литературу и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и публичных призывах к терроризму.