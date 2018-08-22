Пассажирский самолет экстренно сел в Уфе из-за загоревшегося двигателя

Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс" с 202 пассажирами на борту после вылета из аэропорта Уфы экстренно вернулся обратно из-за возгорания в двигателе. Самолет успешно приземлился, пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. Лайнер отстранили от полетов.
Вылетевший из Уфы в Сочи Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс" экстренно вернулся обратно из-за возгорания в одном из двигателей, сообщает РИА "Новости".
На борту находились 202 человека, их эвакуировали с помощью надувных трапов. Пострадавших нет. В настоящее время с пассажирами работают психологи и представители авиакомпании.
Лайнер отстранили от полетов, сейчас решается вопрос о способе отправки людей в Сочи. Причины произошедшего устанавливаются. Аэропорт "Уфа" работает по расписанию в штатном режиме.
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