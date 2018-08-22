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Россия обеспокоена увеличением военного контингента США в Норвегии

07:47
  • среда
  • 22 августа 2018

Увеличивая свой военный контингент в Норвегии, США продвигаются к российским границам с севера, заявили в посольстве России в Осло. Там также добавили, что подобные действия являются недружественным шагом, направленным на "раздувание несуществующей угрозы" со стороны Москвы.

Представители посольства России в Осло заявили, что Соединенные Штаты продвигаются к российским границам с севера вопреки норвежским законам. Заявление дипломатического представительства цитируют "Известия".

"Вдобавок к продвижению НАТО к российским границам на востоке мы имеем приближение вооруженных сил крупнейшей страны альянса к нашей границе на севере", - подчеркнули дипломаты.

Они также отметили, что западные страны продолжают "раздувать несуществующую российскую угрозу". Вместе с тем увеличение американского контингента в Норвегии посольство назвало "недружественным шагом", идущим вразрез с политикой страны о неразмещении баз других государств на своей территории.

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