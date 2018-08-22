ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты оценили способность банков выдержать курс в 100 рублей за доллар

08:09
  • среда
  • 22 августа 2018

Системно значимые российские банки в большинстве своем способны выдержать курс в 100 рублей за доллар без угрозы нарушения норматива достаточности капитала. Об этом сообщается в исследовании рейтингового агентства Fitch Ratings. Там также отметили, что ЦБ всегда может поддержать кредитные организации, у которых появляются трудности.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings провело анализ состояние системно значимых российских банков на предмет их способности выдержать курс в 100 рублей за доллар без угрозы нарушения норматива достаточности капитала. Результатами исследования делятся "Известия".

Отмечается, что к системно значимым относятся Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Сбербанк, Юникредитбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк и "ФК Открытие". Согласно данным аналитиков, большинство из них способно справиться с курсом доллара в 100 рублей. 

Проблемы, уточняет Fitch Ratings, в теории вероятны только у ВТБ, однако Центробанк всегда может поддержать кредитные организации, у которых появляются трудности при расчете нормативов достаточности капитала. Подытоживая, эксперты обратили внимание, что отклонения курса от фундаментально обоснованного в 60–70 рублей за доллар может составить 20 процентов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение цены на нефть даже до 100 долларов за баррель не будет способствовать росту российской экономики более чем на 1,5-2% в год. Она добавила, что в нынешних реалиях необходимо сконцентрироваться на состоянии российского банковского сектора.

Читайте также:
Главное сегодня
Пункт обмены валют
Пункт обмены валют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение