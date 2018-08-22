Российские военные привезли в Сирию топографическое оборудование

Российские военные передали Сирии топографическое оборудование для восстановления разрушенных городов. С его помощью специалисты смогут составить новые планы населенных пунктов, которые последний раз обновлялись более полувека назад.

За кормой 1300 морских миль и пять суток в пути. Очередное путешествие за три моря для экипажа сухогруза пижма завершилось благополучно. Судно прибыло в порт назначения - сирийский Тартус, передает "ТВ Центр".

"Из порта Новороссийск через Чёрное, Эгейское, Мраморное, Средиземное моря был доставлен груз, более 200 тонн. В том числе, техника в рамках военно-технического сотрудничества между вооружёнными силами России и Сирии", - сообщил начальник службы военного сообщения группировки российских войск в Сирии Константин Калмыков.

Подвижная цифровая картографическая система - так по-научному называется комплекс, состоящий из пяти грузовиков, пяти прицепов и контейнера со стационарным оборудованием.

Разгрузка - целая спецоперация. Если прицепы удаётся поднять без особых сложностей, то с автомобилями труднее. Простые тросы не могут зафиксировать ценный груз в воздухе. Прямо в кабине одной из машин собирается консилиум специалистов разгрузочных работ.

Решена сложная техническая задача. Дело в том, что центр тяжести автомобиля смещён. Кран не может зацепить груз сверху, как это было в случае с прицепами. Для подъема используются специальные колесные сети.

Российские офицеры начинают знакомить сирийских коллег с новинкой с жилого модуля. Комплекс может работать автономно. Потому предусмотрена в том числе зона отдыха для расчета из 30 человек. Столько специалистов требуется для полноценного функционирования станции. По сути, это картографическая лаборатория на колёсах. Отечественная разработка. Комплекс выезжает на местность и буквально сканирует ее. Специалисты могут составить планы населенных пунктов, модели ландшафта в формате 3D, цифровые карты. Но и бумажный носитель пока никто не отменял. Один из прицепов занимает огромный принтер. Просто печатный станок. Несколько минут - и карта на столе.

Местные планы составлены без малого полвека назад. К тому же, война многое изменила. Каких-то населенных пунктов уже в прямом смысле нет на карте. Для вернувшихся из соседних стран беженцев сирийскими властями запущена масштабная программа по восстановлению объектов топливно-энергетического комплекса, водонасосных станций, хлебопекарен, жилых домов, социальных учреждений, школ и больниц. Помочь в реализации программы призвана совместная российско-сирийская рабочая группа по созданию электронных планов городов Сирии и актуальных топографических карт.

"Эта техника нам очень нужна. В Сирии действует программа восстановления инфраструктуры. Но как можно отстроить город, если мы не имеем представления о местности? Многие населённые пункты разрушены, карты устарели. Наши специалисты были на стажировке в России и уже освоили это современное оборудование. Спасибо нашим русским друзьям!" – сказал начальник топографического управления вооружённых сил Сирии Хасан Мухаммад-али.

Сирийские топографы действительно уже получили первые навыки. Но важна практика в реальных условиях. Потому российские специалисты будут помогать коллегам, которые вновь пройдут обучающие курсы. Уже определено место работы подвижной цифровой картографической системы. Комплекс в ближайшее время отправится в Дамаск. Пока же автомобили уже своим ходом прибыли в одну из сирийских воинских частей. С такой техникой белых пятен в документах государственной важности точно не останется.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.