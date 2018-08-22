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Российские военные привезли в Сирию топографическое оборудование

08:34
  • среда
  • 22 августа 2018

Российские военные передали Сирии топографическое оборудование для восстановления разрушенных городов. С его помощью специалисты смогут составить новые планы населенных пунктов, которые последний раз обновлялись более полувека назад.

За кормой 1300 морских миль и пять суток в пути. Очередное путешествие за три моря для экипажа сухогруза пижма завершилось благополучно. Судно прибыло в порт назначения - сирийский Тартус, передает "ТВ Центр".
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"Из порта Новороссийск через Чёрное, Эгейское, Мраморное, Средиземное моря был доставлен груз, более 200 тонн. В том числе, техника в рамках военно-технического сотрудничества между вооружёнными силами России и Сирии", - сообщил начальник службы военного сообщения группировки российских войск в Сирии Константин Калмыков.

Подвижная цифровая картографическая система - так по-научному называется комплекс, состоящий из пяти грузовиков, пяти прицепов и контейнера со стационарным оборудованием.

Разгрузка - целая спецоперация. Если прицепы удаётся поднять без особых сложностей, то с автомобилями труднее. Простые тросы не могут зафиксировать ценный груз в воздухе. Прямо в кабине одной из машин собирается консилиум специалистов разгрузочных работ.

Решена сложная техническая задача. Дело в том, что центр тяжести автомобиля смещён. Кран не может зацепить груз сверху, как это было в случае с прицепами. Для подъема используются специальные колесные сети.

Российские офицеры начинают знакомить сирийских коллег с новинкой с жилого модуля. Комплекс может работать автономно. Потому предусмотрена в том числе зона отдыха для расчета из 30 человек. Столько специалистов требуется для полноценного функционирования станции. По сути, это картографическая лаборатория на колёсах. Отечественная разработка. Комплекс выезжает на местность и буквально сканирует ее. Специалисты могут составить планы населенных пунктов, модели ландшафта в формате 3D, цифровые карты. Но и бумажный носитель пока никто не отменял. Один из прицепов занимает огромный принтер. Просто печатный станок. Несколько минут - и карта на столе.

Местные планы составлены без малого полвека назад. К тому же, война многое изменила. Каких-то населенных пунктов уже в прямом смысле нет на карте. Для вернувшихся из соседних стран беженцев сирийскими властями запущена масштабная программа по восстановлению объектов топливно-энергетического комплекса, водонасосных станций, хлебопекарен, жилых домов, социальных учреждений, школ и больниц. Помочь в реализации программы призвана совместная российско-сирийская рабочая группа по созданию электронных планов городов Сирии и актуальных топографических карт.

"Эта техника нам очень нужна. В Сирии действует программа восстановления инфраструктуры. Но как можно отстроить город, если мы не имеем представления о местности? Многие населённые пункты разрушены, карты устарели. Наши специалисты были на стажировке в России и уже освоили это современное оборудование. Спасибо нашим русским друзьям!" – сказал начальник топографического управления вооружённых сил Сирии Хасан Мухаммад-али.

Сирийские топографы действительно уже получили первые навыки. Но важна практика в реальных условиях. Потому российские специалисты будут помогать коллегам, которые вновь пройдут обучающие курсы. Уже определено место работы подвижной цифровой картографической системы. Комплекс в ближайшее время отправится в Дамаск. Пока же автомобили уже своим ходом прибыли в одну из сирийских воинских частей. С такой техникой белых пятен в документах государственной важности точно не останется.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

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Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
Российские военные передали Сирии топографическое оборудование
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