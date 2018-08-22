Госдеп призвал Россию освободить Олега Сенцова

Госдепартамент требует немедленно освободить всех украинских граждан, незаконно удерживаемых в России и Крыму, в том числе режиссера Олега Сенцова. Осужденный голодает уже 100 дней.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт призвала Россию освободить всех украинских граждан, незаконно удерживаемых в России и Крыму, в том числе режиссера Олега Сенцова, передает ТАСС.

"Мы встревожены перспективой того, что еще один невинный человек погибает в российской тюрьме", - заявила политик.

В США надеются, что российские власти отпустят Сенцова, чтобы избежать трагедии. Но если это случится, то Вашингтон призовет привлечь виновных ответственности за гибель режиссера.

В 2015 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по делу о создании террористической группы в Крыму. В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку (он держит ее уже больше трех месяцев – прим. ред.) и потребовал освободить находящихся в России украинских политзаключенных.

Мать режиссера Людмила Сенцова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына, но в Кремле сообщили, что эта процедура начинается с личного ходатайства осужденного.