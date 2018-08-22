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Экс-президент Аргентины Киршнер согласилась на обыск в ее квартире

08:29
  • среда
  • 22 августа 2018

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер согласилась на проведение обысков в ее домах в рамках расследования по делу о коррупции. Без одобрения Сената правоохранительные органы не могут провести обыск у Киршнер, пользующейся парламентской неприкосновенностью.

Сенатор и бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер согласилась на проведение в ее квартире и домах обысков в рамках дела о взятках, передает ТАСС.

Без одобрения Сената правоохранительные органы не могут провести обыск у экс-главы государства, пользующейся парламентской неприкосновенностью. Как говорится в ее обращении к парламентариям, она хочет "положить конец шоу, созданному вокруг необоснованных обысков". 

Она также отметила в заявлении, что Сенат должен гарантировать, что обыски будут проводиться в рамках расследования, а "не для того, чтобы получить фото или видео внутреннего убранства моих домов", которые могут быть распространены через СМИ "в политических целях".

Киршнер является фигурантом нескольких дел. Ей предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, в причастности к махинациям в Центробанке и препятствовании расследованию теракта.

Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. В мае Киршнер предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. Она считает себя жертвой политического преследования.

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