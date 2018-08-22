Болтон: Россия не хочет застрять в Сирии и ведет фанатичную дипломатию

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия "не хочет застрять в Сирии" и ведет "фанатичную дипломатическую деятельность в Европе". Он добавил, что Вашингтон готов сотрудничать с другими странами по САР, но настаивает на уходе оттуда Ирана.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал деятельность России в Сирии. Его слова приводит "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что они хотят застрять там. Я думаю, что их фанатичная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь еще, например, кто понесет траты по восстановлению Сирии", - заявил советник.

Он также подчеркнул, что Штаты готовы к сотрудничеству по Сирии с другими странами, но имеют одно условие - из САР должны уйти иранские силы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 23 августа в Женеве секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обменяются мнениями по острым международным проблемам и обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

До этого сам Болтон заявил, что намерен затронуть "широкий спектр вопросов, по которым у Вашингтона с Москвой может сложиться диалог" и обсудить, в частности, Сирию и Украину.