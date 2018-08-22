В аргентинском крематории сожгли найденный в посольстве России кокаин

Полиция Аргентины сожгла 400 килограмм кокаина, которые были обнаружены в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики уничтожали в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и российского посла Дмитрия Феоктистова.

В Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, передает ТАСС.

Наркотики уничтожили в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и российского посла Дмитрия Феоктистова.

Буллрич рассказала, что проведенная операция по пресечению поставок кокаина была очень сложной. Российские полицейские в рамках расследования приезжали в страну семь раз.

В конце февраля стало известно, что в школе при российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов, в которых обнаружили 389 килограммов кокаина.

После обнаружения в них кокаина его изъяли и заменили на муку, а сумки оборудовали датчиками GPS. По делу были задержаны четверо россиян, в том числе бывший завхоз посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов.

Следственный департамент МВД России считает, что кокаин принадлежал предпринимателю из Германии Андрею Ковальчуку, который намеревался распространить его по Европе. В июле он был экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО "Матросская тишина".