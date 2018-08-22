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Экс-адвокат Трампа признался в финансовых преступлениях

08:55
  • среда
  • 22 августа 2018

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что не заплатил налог в 1,3 миллиона долларов, незаконно получил кредит на 500 тысяч долларов и делал пожертвования в пользу одного из кандидатов в президенты США. Он также сознался, что платил двум имевшим интимные связи с Трампом женщинам, чтобы они не разглашали эту информацию.

Бывший личный адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Майкл Коэн признал свою вину укрывательстве от налогов и нарушении финансовой дисциплины. Об этом сообщает "Интерфакс".

Коэн не заплатил налог в 1,3 миллиона долларов с дохода в 4,3 миллиона, который получил от деятельности в 2013-2016 годах. Также он незаконно получил кредит на 500 тысяч долларов и делал пожертвования в пользу одного из кандидатов в президенты США - о ком именно идет речь, не уточняется.

При этом Коэн сознался в том, что платил двум имевшим интимные связи с Трампом женщинам, чтобы они не предавали огласке информацию об этих контактах. Адвокат подчеркнул, что делал это по указанию действующего главы Белого дома. 

Приговор Коэну будет объявлен 12 декабря.

Ранее жюри присяжных признало Пола Манафорта, который был руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, виновным в финансовом мошенничестве и укрывательстве от налогов. Всего в его отношении выдвигались 18 пунктов обвинения, жюри утвердило восемь из них. Манафорту грозит длительный тюремный срок.

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