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В греческом Пирее произошел мощный взрыв

09:11
  • среда
  • 22 августа 2018

Взрыв произошел возле адвокатской конторы в греческом Пирее. Люди не пострадали. Небольшой ущерб нанесен нескольким соседним зданиям и припаркованным автомобилям.

В греческом городе Пирей произошел сильный взрыв возле адвокатской конторы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В результате взрыва никто не пострадал, однако небольшой урон был нанесен зданию, а также припаркованным на улице автомобилям.

Очевидцы сообщают, что перед взрывом рядом с одним из зданий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный. Он оставил перед входом в помещение неопределенный предмет, после чего скрылся.

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