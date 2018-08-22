В греческом Пирее произошел мощный взрыв

Взрыв произошел возле адвокатской конторы в греческом Пирее. Люди не пострадали. Небольшой ущерб нанесен нескольким соседним зданиям и припаркованным автомобилям.
В греческом городе Пирей произошел сильный взрыв возле адвокатской конторы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В результате взрыва никто не пострадал, однако небольшой урон был нанесен зданию, а также припаркованным на улице автомобилям.
Очевидцы сообщают, что перед взрывом рядом с одним из зданий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный. Он оставил перед входом в помещение неопределенный предмет, после чего скрылся.
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