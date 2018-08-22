ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Facebook начал оценивать благонадежность пользователей

09:11
  • среда
  • 22 августа 2018

В Facebook появилась система, определяющая уровень благонадежности пользователя по шкале от нуля до одного. Нововведение готовили с прошлого года, оно призвано помочь компании в борьбе с фейковыми новостями.

В социальной сети Facebook появилась система оценки репутации пользователей, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post.

Система определяет уровень благонадежности юзера по шкале от нуля до одного. Готовили нововведение с прошлого года, оно призвано помочь компании в борьбе с фейковыми новостями.

26 июля акции Facebook на открытии торгов обвалились на 18 процентов. Компания, владеющая одноименной соцсетью, потеряла 95 миллиардов долларов рыночной стоимости. 

27 июня стало известно, что инвесторы Facebook рассматривают возможность увольнения главы компании Марка Цукерберга. Связано это, в частности, с недавней утечкой пользовательских данных, вызвавшей крупный скандал. Прежде свой пост уже покинул вице-президент корпорации Эллиот Шрейдж.

Читайте также:
Главное сегодня
Соцсеть Facebook
Соцсеть Facebook
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение