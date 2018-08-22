Facebook начал оценивать благонадежность пользователей

В Facebook появилась система, определяющая уровень благонадежности пользователя по шкале от нуля до одного. Нововведение готовили с прошлого года, оно призвано помочь компании в борьбе с фейковыми новостями.

В социальной сети Facebook появилась система оценки репутации пользователей, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post.

Система определяет уровень благонадежности юзера по шкале от нуля до одного. Готовили нововведение с прошлого года, оно призвано помочь компании в борьбе с фейковыми новостями.

26 июля акции Facebook на открытии торгов обвалились на 18 процентов. Компания, владеющая одноименной соцсетью, потеряла 95 миллиардов долларов рыночной стоимости.

27 июня стало известно, что инвесторы Facebook рассматривают возможность увольнения главы компании Марка Цукерберга. Связано это, в частности, с недавней утечкой пользовательских данных, вызвавшей крупный скандал. Прежде свой пост уже покинул вице-президент корпорации Эллиот Шрейдж.