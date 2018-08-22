Кудрин: ФНБ выдержит еще один экономический кризис

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит России, чтобы пережить еще лишь один кризис, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время парламентско-общественных слушаний по пенсионной реформе отметил, что средств ФНБ хватит только на то, чтобы пережить только один кризис. Об этом пишет "Русская планета".

Бывший глава Минфина напомнил, что во время прошлого кризиса 2008 – 2009 годов половина резервного фонда ушла на спасение бюджетной системы, включая Пенсионный фонд.

По словам Кудрина, в России "пока средств нет", а источник доходов из Фонда благосостояния — непостоянный.