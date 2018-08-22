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Орангутан Матику переехал из Новосибирска в Москву к бабушке

09:34
  • среда
  • 22 августа 2018

Четырехмесячный детеныш борнейского орангутана поселился в Московском зоопарке. Он приехал из Новосибирска в столицу в поисках семьи – от него отказалась мать. Зоологи надеются, что его воспитанием займется бабушка.

В Московском зоопарке появился четырехмесячный детеныш борнейского орангутана по кличке Матику, сообщает сайт мэра столицы.

Матику родился в Новосибирском зоопарке. Но во время родов он получил травму головы. После того, как врачи его выходили, мать Мишель не проявила к малышу никакого интереса. Специалисты объясняют, что мама-орангутан родила его достаточно рано (в возрасте девяти лет), а также была разлучена с детенышем после рождения.

Тогда специалисты решили отвезти Матику в Москву к бабушке Личане, которая в свое время родила четырех детей.

"Пока что Матику только адаптируется на новом месте, он отлично перенес перелет из Новосибирска, почти не капризничал и вел себя очень отважно. Сейчас малыш знакомится с новыми сотрудниками, которые будут за ним ухаживать", - рассказали в Московском зоопарке.

В естественной среде борнейский орангутан водится только на острове Калимантан (Борнео). Этот вид занесен в Красную книгу. Сокращение популяции связано с уничтожением его естественной среды обитания, а также с браконьерством.

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Детеныш борнейского орангутана по кличке Матику
Детеныш борнейского орангутана по кличке Матику
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