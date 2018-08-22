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Рождение природных катастроф будут прогнозировать из космоса

09:26
  • среда
  • 22 августа 2018

В Центре кризисных ситуаций МЧС на Камчатке заявили, что за кризисными явлениями на планете могут наблюдать экипаж МКС и орбитальные спутники. Это поможет своевременно предупреждать людей об опасности природных катастроф и с большей точностью давать прогнозы. Речь, в частности, идет о цунами, вулканической активности, штормах и природных пожарах.

В Центре кризисных ситуаций МЧС на Камчатке обсудили возможность по прогнозированию рождения природных катастроф из космоса, передает "МИР24".

Специалисты пришли к выводу, что за кризисными явлениями на планете могут наблюдать экипаж МКС и орбитальные спутники. 

"Это вулканическая активность, природные пожары, которые могут угрожать населенным пунктам, гидрологическая обстановка, волны цунами, шторма", - уточнил начальник отдела развития систем управления ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Эдуард Якубовский.

Ожидается, что координация Роскосмоса и МЧС позволит своевременно предупреждать людей об опасности и с большей точностью давать прогнозы по природным аномалиям.

Ранее ученые из США объяснили причину "пробок" в воздушных потоках. Выяснилось, что мощные порывы ветра могут останавливаться на скорости в 50 километров в час. Также оказалось, что интенсивность волновых явлений и образование аномальных петель зависимы друг от друга. Была создана специальная математическая модель, которая позволяет предсказывать аномалии.

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