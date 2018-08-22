Пассажиры с загоревшегося Ту-204 делятся кадрами инцидента в соцсетях

Экстренную посадку в аэропорту Уфы в среду совершил пассажирский лайнер Ту-204. Самолёт вылетел в Сочи, однако через несколько минут раздался громкий хлопок и загорелся левый двигатель. На борту находились больше 200 пассажиров - сейчас все они активно делятся кадрами инцидента в социальных сетях.

Выдержке и чувству юмора этих молодых людей остальные пассажиры Ту-204 могли только позавидовать. После взлёта у лайнера заискрился, а потом и загорелся двигатель - весь салон моментально охватила паника. На борту, по данным авиакомпании, кроме членов экипажа, находились 215 человек. 50 из них - дети, летевшие на море отдохнуть перед началом учебного года.

На принятие решения у пилотов - считанные секунды, они разворачивают машину обратно и запрашивают аварийную посадку в Уфе. На полосе уже ждут пожарные расчёты и бригады врачей. Приземление проходит успешно. Всех эвакуировали с помощью надувных трапов. Никто не пострадал. Уже потом, немного оправившись от стресса, некоторые пассажиры признались, что ожидали большего участия от бортпроводников.

Многие после случившегося от запланированной поездки отказались. Что стало причиной возгорания двигателя, сейчас выясняется. На месте ЧП работает следственная группа и комиссия Росавиации.

Алина Напара, Лаура Хизриева, "ТВ Центр".