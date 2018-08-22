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СМИ: в Нидерландах смертник на автомобиле врезался в здание городского совета

09:52
  • среда
  • 22 августа 2018

В нидерландском городе Беммель в ночь на 22 августа неизвестный мужчина на автомобиле намеренно врезался в здание местного совета. В машине находились два баллона с газом. Водитель погиб в результате начавшегося пожара. Других пострадавших нет.

Как сообщила телерадиокомпания NRK, в нидерландском городе Беммель в ночь на 22 августа неизвестный мужчина на автомобиле с двумя баллонами с газом намеренно врезался в здание местного совета. Информацию передает ТАСС.

В результате начавшегося пожара находившийся за рулем человек погиб, других пострадавших нет. Здание получило ущерб, материальная оценка которого пока не была озвучена. 

В полиции не считают произошедшее несчастным случаем - отмечается, что автомобиль объезжал препятствия, чтобы достичь здания совета. Информация о личности водителя на разглашается. 

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