Чем Дональду Трампу грозит вердикт по делу Манафорта

Новый пакет санкций против России. США в очередной раз вводят ограничения. Теперь в качестве причины Вашингтон выбрал события в британском Солсбери, где Москва якобы применила химическое оружие. Чему по-прежнему нет никаких доказательств.

От довольной улыбки Пола Манафорта, которую он излучал, когда возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа, теперь не осталось и следа. В уголовном деле насчитывалось 18 пунктов. По 8 из них Манафорта суд присяжных признал виновным, передает "ТВ Центр".

Доказать удалось лишь финансовые махинации - уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество. Хотя подозрения были куда более серьезные - в связях с Москвой. Обвинения против Манафорта выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже больше года расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы, но все безрезультатно.

"Это фейковые новости, это охота на ведьм, это позор. Расследование в отношении Манафорта началось как поиск якобы сговора с Россией. Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Где сговор? Найдите кто-нибудь хоть какой-нибудь сговор", - заявил Трамп.

Вердикт по делу Манафорта в США совпал с еще одним громким судебным процессом, в котором также фигурирует лицо, приближенное к Дональду Трампу - его бывший адвокат Майкл Коэн. Он сам признался в уходе от налогов и сомнительных сделках. Хотя не исключено, что за этим кроются куда более интригующие детали. За пару месяцев до президентских выборов Коэн с Трампом якобы обсуждали выплаты экс-модели журнала Playboy Карен Макдугал и порноактрисе Сторми Дэниелс - обе утверждали, что якобы в прошлом состояли в отношениях с Дональдом Трампом. Суд расценивает это как взятку.

"Мистер Коэн решил заплатить деньги, чтобы заставить замолчать двух женщин, у которых была информация, которая, по его мнению, могла бы навредить кандидату в президенты на выборах 2016 года", - отметил Роберт Хузами.

Примечательно, что Коэн, давая показания против себя, заявил, что сделал это по прямому поручению своего нанимателя. Адвокат юриста задается в Twitter справедливым вопросом - если эти платежи суд расценивает как преступление, то почему лишь одного исполнителя? А как же заказчик - сам Дональд Трамп? Действия бывших соратников бросают тень и на него самого - так охарактеризовали организаторы акцию возле офиса компании Трампа. На фасад спроектировали слова "Виновен" и "Криминал". Тучи вокруг президента США сгущаются, резюмируют эксперты.

Давление политического истеблишмента в Вашингтоне продолжается и на Россию. В среду ожидается введение новых санкций в отношении Москвы, которые приняты Госдепом США в связи с "делом Скрипалей". Многие ограничения, правда, дублируют уже действующие. На этом фоне Европа, наоборот, готовится отключиться от американской системы SWIFT. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил - это меры защиты от непоследовательных действий США.

"Мы не позволим действовать через наши головы, нам во вред. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с правовой точки зрения", - сказал он.

Так Берлин реагирует в первую очередь на ограничения в отношении Ирана и развязанные Вашингтоном торговые войны по всему миру. Но показателен сам факт - единства в вопросе санкций у западных партнеров больше нет.

Борис Иванин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".