ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чем Дональду Трампу грозит вердикт по делу Манафорта

12:01
  • среда
  • 22 августа 2018

Новый пакет санкций против России. США в очередной раз вводят ограничения. Теперь в качестве причины Вашингтон выбрал события в британском Солсбери, где Москва якобы применила химическое оружие. Чему по-прежнему нет никаких доказательств.

От довольной улыбки Пола Манафорта, которую он излучал, когда возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа, теперь не осталось и следа. В уголовном деле насчитывалось 18 пунктов. По 8 из них Манафорта суд присяжных признал виновным, передает "ТВ Центр".

Доказать удалось лишь финансовые махинации - уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество. Хотя подозрения были куда более серьезные - в связях с Москвой. Обвинения против Манафорта выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже больше года расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы, но все безрезультатно.

"Это фейковые новости, это охота на ведьм, это позор. Расследование в отношении Манафорта началось как поиск якобы сговора с Россией. Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Где сговор? Найдите кто-нибудь хоть какой-нибудь сговор", - заявил Трамп.

Вердикт по делу Манафорта в США совпал с еще одним громким судебным процессом, в котором также фигурирует лицо, приближенное к Дональду Трампу - его бывший адвокат Майкл Коэн. Он сам признался в уходе от налогов и сомнительных сделках. Хотя не исключено, что за этим кроются куда более интригующие детали. За пару месяцев до президентских выборов Коэн с Трампом якобы обсуждали выплаты экс-модели журнала Playboy Карен Макдугал и порноактрисе Сторми Дэниелс - обе утверждали, что якобы в прошлом состояли в отношениях с Дональдом Трампом. Суд расценивает это как взятку.

"Мистер Коэн решил заплатить деньги, чтобы заставить замолчать двух женщин, у которых была информация, которая, по его мнению, могла бы навредить кандидату в президенты на выборах 2016 года", - отметил Роберт Хузами.

Примечательно, что Коэн, давая показания против себя, заявил, что сделал это по прямому поручению своего нанимателя. Адвокат юриста задается в Twitter справедливым вопросом - если эти платежи суд расценивает как преступление, то почему лишь одного исполнителя? А как же заказчик - сам Дональд Трамп? Действия бывших соратников бросают тень и на него самого - так охарактеризовали организаторы акцию возле офиса компании Трампа. На фасад спроектировали слова "Виновен" и "Криминал". Тучи вокруг президента США сгущаются, резюмируют эксперты.

Давление политического истеблишмента в Вашингтоне продолжается и на Россию. В среду ожидается введение новых санкций в отношении Москвы, которые приняты Госдепом США в связи с "делом Скрипалей". Многие ограничения, правда, дублируют уже действующие. На этом фоне Европа, наоборот, готовится отключиться от американской системы SWIFT. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил - это меры защиты от непоследовательных действий США.

"Мы не позволим действовать через наши головы, нам во вред. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с правовой точки зрения", - сказал он.

Так Берлин реагирует в первую очередь на ограничения в отношении Ирана и развязанные Вашингтоном торговые войны по всему миру. Но показателен сам факт - единства в вопросе санкций у западных партнеров больше нет.

Борис Иванин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Сторонники политики Дональда Трампа
Сторонники политики Дональда Трампа
Пол Манафорт
Пол Манафорт
Здание Конгресса США
Здание Конгресса США
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн
Белый дом США
Белый дом США
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение