Не менее 10 человек блокированы в горящей высотке в Мумбаи

Четыре человека погибли, 14 пострадали и по меньшей мере 10 заблокированы в горящем многоэтажном доме в индийском Мумбаи. Сообщается, что они застряли на лестничных пролетах.
Четыре человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в индийском городе Мумбаи, сообщает Khaleej Times India.
#JustIn: A level-3 fire has broken out in Crystal Tower near Hindmata Cinema, Parel. 10 fire fighting tenders have rushed to the spot. People trapped inside the tower are being rescued using a crane. Rescue operation underway. pic.twitter.com/7iNFg1XMAP— Mumbai Mirror (@MumbaiMirror) 22 августа 2018 г.
Также известно о 14 пострадавших и по меньшей мере 10 находящихся внутри горящего здания.
"Мы спасли несколько человек, которые не могли самостоятельно выбраться из здания и забрались на крышу, откуда мы и вызволили их при помощи крана. По нашим данным, в доме находится еще около 10 человек, которые, предположительно, блокированы в лестничных пролетах. Мы пытаемся помочь им безопасно выбраться", - рассказали в правоохранительных органах, передает РИА Новости.
Огонь вспыхнул на 12-ом этаже. В тушении принимают участие 14 пожарных расчетов и вертолеты. Причина пожара пока неизвестна.
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