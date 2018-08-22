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Не менее 10 человек блокированы в горящей высотке в Мумбаи

10:17
  • среда
  • 22 августа 2018

Четыре человека погибли, 14 пострадали и по меньшей мере 10 заблокированы в горящем многоэтажном доме в индийском Мумбаи. Сообщается, что они застряли на лестничных пролетах.

Четыре человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в индийском городе Мумбаи, сообщает Khaleej Times India.

Также известно о 14 пострадавших и по меньшей мере 10 находящихся внутри горящего здания.

"Мы спасли несколько человек, которые не могли самостоятельно выбраться из здания и забрались на крышу, откуда мы и вызволили их при помощи крана. По нашим данным, в доме находится еще около 10 человек, которые, предположительно, блокированы в лестничных пролетах. Мы пытаемся помочь им безопасно выбраться", - рассказали в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Огонь вспыхнул на 12-ом этаже. В тушении принимают участие 14 пожарных расчетов и вертолеты. Причина пожара пока неизвестна. 

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