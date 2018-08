Не менее 10 человек блокированы в горящей высотке в Мумбаи

Четыре человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в индийском городе Мумбаи, сообщает Khaleej Times India.

#JustIn: A level-3 fire has broken out in Crystal Tower near Hindmata Cinema, Parel. 10 fire fighting tenders have rushed to the spot. People trapped inside the tower are being rescued using a crane. Rescue operation underway. pic.twitter.com/7iNFg1XMAP