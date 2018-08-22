Зрелищными флешмобами отметят россияне День Государственного флага

Массовыми шествиями, патриотическими акциями, спектаклями и фестивалями отмечают в среду в России день Государственного флага. 27 лет назад бело-сине-красный триколор стал одним из главных символов нашей страны. Торжества проходят во всех регионах от Камчатки до Калининграда.

Петропавловская крепость. Гордо чеканя шаг в первую минуту нового дня, гвардейцы выносят на площадь триколор. Так в Петербурге начинают праздновать день российского флага, передает "ТВ Центр".

Еще раз подтверждая звание культурной столицы, со сцены перед Нарышкиным бастионом читают стихи, тут же играет симфонический оркестр, ну а на фасадах лазерное шоу: "Служу тебе, Отечество мое!".

Белый - мир, чистота и не порочность. Синий - цвет веры и верности Отечеству. Красный - энергия, сила и кровь, пролитая за Родину. Цвета российского триколора официальной трактовки не имеют. Специалисты аппелируют лишь геральдическими традициями. Однако эти значения сейчас знает каждый гражданин.

Гигантский флаг в среду развернули жители Владивостока. Размер полотнища 10 на 15 метров. Пропорции, кстати, установлены Федеральным Конституционным законом. Вес флага более 10 килограммов. По городским улицам его пронесли 60 человек. По бокам все не уместились. Некоторым пришлось идти прямо под флагом.

Триколор развивается над всеми госучреждениями страны и за ее пределами на зданиях дипломатических представительств. Военные в местах постоянной дислокации наших вооруженных сил несут службу под российским триколором. С ним на пьедестал почета поднимаются российские спортсмены. В дни общенационального траура приспущенные флаги - символ общей скорби. Радуется и празднует страна тоже вместе и тоже под флагом. Самый большой сегодня уже по традиции в столице на Поклонной горе. Площадь этого триколора - тысяча квадратных метров.

Во всех Московских парках, досуговых центрах и библиотеках в среду пройдут 250 лекций, флешмобов и мастер-классов. В многонациональном Крыму к флагу особое отношение. На площадь его выносят дети в национальных костюмах. Ну а после официальных церемоний - праздничный флешмоб.

Матвей Шестаков, Ольга Скрипникова, Анна Морозова, "ТВ Центр".