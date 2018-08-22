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ФСБ проводит обыски по делу о мошенничестве в петербургском метро

10:25
  • среда
  • 22 августа 2018

Сотрудники ФСБ проводят обыски по делу о мошенничестве в ГУП "Петербургский метрополитен". Следственные действия проходят в домах у подозреваемых, в помещениях ГУП и офисах подрядных организаций. Уголовное дело было возбужденно ранее Следственным комитетом по факту поставок контрафактной продукции для нужд метро.

В ФСБ сообщили о проведении обысков по делу о мошенничестве в ГУП "Петербургский метрополитен". Как передает "Интерфакс" со ссылкой на управление службы по Петербургу, следственные действия проходят в помещениях ГУП, офисах подрядных организаций и домах подозреваемых.

Уголовное дело, отметили в ФСБ, было возбужденно ранее Следственным комитетом по Петербургу по факту поставок контрафактной продукции для нужд метрополитена.

В 2017 году СК прекратил дело против ​главы петербургского метро Владимира Гарюгина. Его подозревали в злоупотреблении служебными полномочиями. В марте 2018 года СМИ сообщили, что ему могут быть предъявлены новые обвинения.

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