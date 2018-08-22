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Российские должники заплатили в бюджет более 20 млрд рублей с начала 2018 года

10:20
  • среда
  • 22 августа 2018

С начала 2018 года должники во избежание процедуры банкротства самостоятельно выплатили в бюджет более 20 млрд рублей. Еще 3 миллиарда были получены через мировые соглашения должников с ФНС.

В Федеральной налоговой службе сообщили, что с начала 2018 года должники во избежание процедуры банкротства самостоятельно выплатили в бюджет более 20 миллиардов рублей. Об этом пишут "Ведомости".

При этом еще 3 миллиарда бюджет получил через мировые соглашения должников с ФНС. В службе отмечают, что подобная ситуация связана с развитием субсидиарной ответственности. Она позволяет взыскивать долги обанкротившихся компаний с контролирующих их лиц.

10 августа в ФНС заявили, что новые поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют замораживать счета не предоставивших расчеты по страховым взносам лиц, не затронут обычных граждан. Речь в данном случае идет только об индивидуальных предпринимателях и тех, кто платит страховые взносы.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов намерено ежегодно проводить аудит бюджетных расходов и искать возможности экономии на некоторых из них. Конкретные меры будет рассматривать специально созданная правительственная комиссия. Проверки могут затронуть любые бюджетные ассигнования за рядом исключений, к которым, в частности, относятся трансферты в Пенсионный фонд и обслуживание государственного долга.

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