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Мужчина напал с ножом на полицейских в Клину

10:32
  • среда
  • 22 августа 2018

В подмосковном Клину при задержании агрессивного мужчины пострадали двое полицейских. Он ранил стражей порядка ножом. Их доставили в больницу, угрозы для жизни нет.

Двое полицейских получили ножевые ранения при задержании неадекватного жителя подмосковного Клина, сообщает ТАСС.

В полиции рассказали, что в дежурную часть обратился местный житель. Он рассказал, что на проезде Котовского у одного из домов на него "бросается неадекватный мужчина". Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, однако тот успел ранить ножом двух полицейских.

Стражам порядка пришлось дважды выстрелить в воздух, чтобы успокоить хулигана. Его обезвредили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшие полицейские были госпитализированы, угрозы для жизни и здоровья нет.

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