Южная Корея предложила КНДР объединить сборные на Олимпиаде-2020

Южная Коремя предложила КНДР создать объединенные команды по различным видам спорта для выступления на летних Олимпийских играх в Токио 2020 года. Как добавил министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван, стороны также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивной тематике.

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван сообщил, что его страна предложила КНДР создать объединенные команды по различным видам спорта для выступления на летних Олимпийских играх в Токио 2020 года. Слова министра приводит ТАСС.

"Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивной тематике с целью создания большего количества таких команд", - добавил То Чон Хван.

На церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане делегации сборных Южной Кореи и КНДР под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов. Вместе с тем объединенная женская хоккейная команда двух государств выступала в олимпийском хоккейной турнире.

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