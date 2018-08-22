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Южная Корея предложила КНДР объединить сборные на Олимпиаде-2020

10:48
  • среда
  • 22 августа 2018

Южная Коремя предложила КНДР создать объединенные команды по различным видам спорта для выступления на летних Олимпийских играх в Токио 2020 года. Как добавил министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван, стороны также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивной тематике.

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван сообщил, что его страна предложила КНДР создать объединенные команды по различным видам спорта для выступления на летних Олимпийских играх в Токио 2020 года. Слова министра приводит ТАСС.

"Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивной тематике с целью создания большего количества таких команд", - добавил То Чон Хван.

На церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане делегации сборных Южной Кореи и КНДР под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов. Вместе с тем объединенная женская хоккейная команда двух государств выступала в олимпийском хоккейной турнире.

20 августа в курортной зоне "Кымгансан" в КНДР встретились разделенные Корейской войной семьи. Из Южной Кореи туда направилась группа в составе 89 человек. Многие не видели своих родственников больше полувека.

22 июля сообщалось, что школьники со всего мира выбрали имена талисманов Олимпийских игр в Японии 2020 года. Их будут звать Мирайтова и Сомэйти. Первое слово переводится как "вечное будущее", второе - "могущественный".

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