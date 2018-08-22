Москвича арестовали на два месяца после дебоша в самолете

Москвича, который устроил дебош в самолете в середине августа, арестовали на два месяца. Об этом сообщает Следственный комитет. 15 августа пьяный пассажир Ту-154 вел себя агрессивно. В частности, он оскорблял бортпроводников и пинал полицейского.

Арестован бизнесмен из Москвы, устроивший дебош на борту самолета, который летел в якутский город Мирный.

Как говорится в сообщении Следственного комитета, мужчину обвиняют в хулиганских действиях на воздушном транспорте, а также оскорблении и применении насилия в отношении полицейских.

32-летний пассажир бизнес-класса рейса авиакомпании "Алроса" устроил конфликт с бортпроводниками 15 августа. При задержании он напал на полицейских.

По ходатайству следствия в Якутии арестован на 2 месяца 32-летний москвич, устроивший дебош на борту самолета «Домодедово-Мирный».



Его обвиненяют в хулиганских действиях на воздушном транспорте, оскорблении и применении насилия в отношении полицейских

���� https://t.co/sHRmEAnBem — Следственный комитет (@sledcom_rf) August 22, 2018

11 августа СК возбудил уголовное дело в отношении авиадебошира из Хабаровска, который пытался проникнуть в кабину пилотов и устроил погром в полиции.