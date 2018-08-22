В Москве завершился купальный сезон

Последний день купального сезона в Москве – 22 августа. Ночная температура понижается – это значит, что днем до комфортных значений вода уже не прогреется.

Гидрометцентр России объявил о завершении купального сезона в столичном регионе, передает агентство "Москва".

До конца недели ночная температура воздуха будет понижаться, в связи с чем вода сильно остынет. Повышение температуры днем в пятницу, субботу и воскресенье до 24-27 градусов не компенсирует этого охлаждения.

"Можно уже говорить о том, что купальный сезон в Москве завершится в ночь со среды на четверг <…> Впрочем, моржи могут купаться и в плюс 19, и в плюс шесть", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.