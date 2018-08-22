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В Москве завершился купальный сезон

11:16
  • среда
  • 22 августа 2018

Последний день купального сезона в Москве – 22 августа. Ночная температура понижается – это значит, что днем до комфортных значений вода уже не прогреется.

Гидрометцентр России объявил о завершении купального сезона в столичном регионе, передает агентство "Москва".

До конца недели ночная температура воздуха будет понижаться, в связи с чем вода сильно остынет. Повышение температуры днем в пятницу, субботу и воскресенье до 24-27 градусов не компенсирует этого охлаждения.

"Можно уже говорить о том, что купальный сезон в Москве завершится в ночь со среды на четверг <…> Впрочем, моржи могут купаться и в плюс 19, и в плюс шесть", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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