Суд арестовал испанскую виллу экс-директора департамента Минкультуры Мазо

Басманный суд арестовал виллу в Испании, которая принадлежит бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо и его супруге. Владельцы больше не имеют права распоряжаться этим имуществом, а также передавать или перепродавать его. Ранее Мазо заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о хищениях 450 миллионов рублей при строительстве объектов "Эрмитажа".
Принадлежащая бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо и его супруге вилла в Испании арестована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.
"Арестованы земельный участок в более чем 1000 квадратных метров и односемейное жилое здание на этом же участке площадью 206 квадратных метров", - уточнил собеседник агентства.
Он также добавил, что владельцы больше не имеют права распоряжаться этим имуществом, а также передавать или перепродавать его.
8 июня Мазо был заочно арестован на два месяца и объявлен в международный розыск. Он проходит по делу о хищениях 450 миллионов рублей при строительстве объектов "Эрмитажа". Еще одним фигурантом этого дела является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.
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