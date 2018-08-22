Грузия подала иск против России в ЕСПЧ

Грузия направила в ЕСПЧ иск против России. Тбилиси обвинил Москву в оккупации территории страны и целенаправленном притеснении этнических грузин.

Министерство юстиции Грузии подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, об этом пишет ТАСС.

Тбилиси обвинил Москву в оккупации территории страны, целенаправленном притеснении этнических грузин в республике, в сокрытии виновных в гибели в Южной Осетии сотрудника грузинских силовых структур Арчила Татунашвили, а также подтасовке результатов медицинской экспертизы по этому делу.

Татунашвили был задержан в феврале 2018 года в Южной Осетии. Его подозревали в шпионаже во время грузино-осетинского конфликта 2004-2008 годов. Когда его доставляли в СИЗО, то он оказал сопротивление и получил травмы. Спустя некоторое время Татунашвили скончался.