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Грузия подала иск против России в ЕСПЧ

11:57
  • среда
  • 22 августа 2018

Грузия направила в ЕСПЧ иск против России. Тбилиси обвинил Москву в оккупации территории страны и целенаправленном притеснении этнических грузин.

Министерство юстиции Грузии подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, об этом пишет ТАСС.

Тбилиси обвинил Москву в оккупации территории страны, целенаправленном притеснении этнических грузин в республике, в сокрытии виновных в гибели в Южной Осетии сотрудника грузинских силовых структур Арчила Татунашвили, а также подтасовке результатов медицинской экспертизы по этому делу.

Татунашвили был задержан в феврале 2018 года в Южной Осетии. Его подозревали в шпионаже во время грузино-осетинского конфликта 2004-2008 годов. Когда его доставляли в СИЗО, то он оказал сопротивление  и получил травмы. Спустя некоторое время Татунашвили скончался.

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