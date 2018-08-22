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Порошенко: ключ от мира на Украине находится в Кремле

11:53
  • среда
  • 22 августа 2018

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "ключ от мира" в его стране "находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе, а в Кремле". Глава государства добавил, что для Украины неприемлемы "российские кабальные условия".

Установление мира на Украине зависит от России, заявил президент Петр Порошенко в ходе своего выступления на форуме ветеранов в Киеве. Его слова приводит "Интерфакс".

"Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле", - сказал глава государства.

Он также добавил, что для Украины неприемлемы "российские кабальные условия" и что его страна "не вернется в Российскую империю", гарантом чего является украинский народ.

Ранее Порошенко подписал закон, запрещающий взыскивать долги с украинских стратегических предприятий в пользу России и ее компаний.

16 августа стало известно, что Украина собирается усилить присутствие военно-морских сил в акватории Азовского моря. Об этом сообщил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он добавил, что также есть намерения провести мероприятия по обороне побережья.

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