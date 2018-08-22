СК возбудил дело после крушения самолета под Красноярском

Следственный комитет возбудил дело после крушения легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" в Березовском районе Красноярского края. ЧП произошло в двух километрах от села Вознесенка. Воздушное судно совершало облет после ремонта, 65-летний пилот погиб.

СК возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" в Березовском районе Красноярского края.

"Следствием рассматриваются различные версии авиакатастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования", - сообщили ТАСС в ведомстве. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Проверкой по факту крушения ранее занялась красноярская транспортная прокуратура. Ведомство узнает, выполнялись ли требования законодательства по соблюдению безопасности при выполнении полета.

Самолет, принадлежащий компании "Аэропром", упал в среду в двух километрах от населенного пункта Вознесенка. На месте аварии произошел пожар. Воздушное судно выполняло облет после ремонта, пилот погиб.