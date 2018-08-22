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Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой школ к учебному году

12:16
  • среда
  • 22 августа 2018

Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Было выдано более 16 тысяч предписаний о проведении в школах ремонта различных систем и о благоустройстве территорий. По итогам проверок 89% школ было вынесено около 25 тысяч постановлений об административном наказании с общим штрафом на 195 миллионов рублей.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усилила контроль за подготовкой общеобразовательных учреждений к новому учебному году, сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, было выдано более 16 тысяч предписаний о проведении в школах ремонта систем отопления, канализации и водоснабжения, а также о благоустройстве территорий и покупке оборудования на пищеблоки и мебели. К текущему моменту выполнено уже 90 процентов соответствующих работ.

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора обследовали 89 процентов школ. В частности, были проведены замеры уровней освещенности, питьевую воду взяли на пробы. В итоге было вынесено около 25 тысяч постановлений об административном наказании с общим штрафом на 195 миллионов рублей.

В суды направили более трех тысяч дел о привлечении к административной ответственности, 85 процентов из них уже удовлетворены.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила проверить действующие в регионах школьные программы по воспитанию.

15 августа стало известно, что почти три тысячи российских школ необъективно провели Всероссийские проверочные работы 2018 года. Как отметили в Рособрнадзоре, результаты оказались заметно выше среднего по региону, а затем не подтвердились на ЕГЭ. 

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