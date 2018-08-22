В Берлине по подозрению в подготовке теракта задержали россиянина

В Германии задержали 31-летнего россиянина Магомеда-Али С., его подозревают в подготовке теракта с использованием взрывчатки.

Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине 31-летнего россиянина Магомеда-Али С. по подозрению в подготовке теракта, об этом сообщает Генпрокуратура страны, передает ТАСС.

"Обвиняемый подозревается в том, что он, действуя совместно с задержанным во Франции Клементом Б., готовил серьезное, угрожающее государству преступление, а также преступление с использованием взрывчатки", - цитирует агентство ведомство.

В квартире подозреваемого прошел обыск.

Клемент Б. был задержан 18 апреля в Марселе. При задержании у него нашли несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма пероксида ацетона.