Чиновников в Дагестане заподозрили в крупном мошенничестве

Следственный комитет заподозрил главу Левашинского района Дагестана и еще троих чиновников местной администрации в мошенничестве на сумму более 74 миллионов рублей. Уголовное дело против представителей власти возбудили еще весной 2017 года. Тогда им вменили ущерб на 89 миллионов рублей.

Глава Левашинского района Дагестана Шамиль Дабишев, главный бухгалтер, бухгалтер и кассир местной администрации подозреваются в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более 74 миллионов рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2017 году по статьям "Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере", и "Служебный подлог" выявлены дополнительные эпизоды", - сообщили в республиканском СУ СК.

По версии следствия, в 2013 и в 2016 годах подозреваемые получили из регионального отделения Фонда социального страхования деньги на страховое возмещение для людей якобы работающих в подведомственных администрации района учреждениях. Фактически этих людей не существовало.

Уголовные дела в отношении чиновников МР "Левашинский район" были возбуждены весной 2017 года. Тогда им вменили мошенничество на сумму более 89 миллионов рублей. Преступления произошли в 2014 и 2015 годах.

В 2018 году в органах власти Дагестана прошли масштабные антикоррупционные чистки, в рамках которых были задержаны руководители правительства.

18 августа был задержан глава Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов. Его подозревают в мошенничестве и создании преступного сообщества.