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В Дагестане возбуждено дело после ДТП с 8 погибшими

12:51
  • среда
  • 22 августа 2018

В Дагестане столкнулись три автомобиля, один из них загорелся. На месте ДТП погибли семь человек, еще одна женщина скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

В Дагестане возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после тройного ДТП с восемью погибшими, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария произошла возле поселка Мамедкала Дербентского района на 917-м километре федеральной трассы "Кавказ". 44-летний мужчина за рулем легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой, которая затем столкнулась с еще одной машиной.

В результате одна машина загорелась. На месте ДТП погибли семь человек, в том числе трое детей. В больнице скончалась еще одна женщина, куда ее доставили в тяжелом состоянии.

В Минздраве республики сообщили, что три человека госпитализированы. Решается вопрос о необходимости их перевозки в Махачкалу.  

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