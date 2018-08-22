В Минпромторге рассказали об ответе на новые санкции США

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что ведомство намерено снимать эффект от новых санкций США за счет перехода на расчеты в национальных валютах. Он добавил, что основные риски от новых ограничительных мер со стороны Вашингтона связаны с поставками российских производителей в третьи страны.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, как именно Россия будет реагировать на новые санкции со стороны Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на "Россию 24".

"Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах", - заявил Мантуров, добавив, что основные риски от новых ограничительных мер со стороны Вашингтона связаны с поставками российских производителей в третьи страны.

Ранее Госдеп США объявил о введении санкций против России из-за якобы имевшего место использования химического оружия в британском городе Солсбери. Ограничительные меры будут разбиты на два этапа, первый вступает в силу 22 августа. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.