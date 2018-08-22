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Казахстан и Россия создадут ракетный комплекс на "Байконуре"

13:00
  • среда
  • 22 августа 2018

Россия и Казахстан в среду подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур" под новую ракету среднего класса "Союз-5". Первый пуск запланирован на 2022 год.

Россия и Казахстан подписали соглашение о создании ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур" в рамках форума "Армия-2018", передает РИА Новости.

Документ подписали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

С нового комплекса будут проводиться пуски перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", которую разрабатывают в России. Первый пуск запланирован на 2022 год.

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