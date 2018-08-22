Молодое бабье лето пообещали москвичам

Жара вернется в Москву уже в пятницу, 25 августа. По прогнозам синоптиков, температура поднимется выше 25 градусов. В столичном регионе будет тепло и сухо.

В столичном регионе может начаться "молодое бабье лето". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По словам синоптиков, в середине следующей недели в Москве пройдут дожди и понизится температура, но уже в начале сентября в регион вновь вернется хорошая погода.

В то же время ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда пишет, что жаркая погода вернется в Москву уже в пятницу, 24 августа. Столбики термометров поднимутся выше 25 градусов, будет солнечно и сухо. Такая погода продержится до сентября. Первый осенний месяц будет также достаточно теплым.