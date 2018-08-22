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В Москве 50 рабочих госпитализировали с отравлением

15:04
  • среда
  • 22 августа 2018

Новый случай отравления рабочих в столичном регионе. Более 50 рабочих были госпитализированы со стройки недалеко от "Москвы-Сити". У всех пищевое отправление.

Более 50 рабочих госпитализировали со стройки около "Москвы-Сити" с пищевым отравлением. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Буквально в понедельник вечером такой же инцидент произошёл в Котельниках. Там один человек скончался, почти 30 человек оказались в больнице. Сейчас в подмосковных больницах остаются 22 строителя. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

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Рабочие на стройке
Рабочие на стройке
Рабочие на стройке
Рабочие на стройке
Рабочие на стройке
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