В Москве 50 рабочих госпитализировали с отравлением

Новый случай отравления рабочих в столичном регионе. Более 50 рабочих были госпитализированы со стройки недалеко от "Москвы-Сити". У всех пищевое отправление.

Более 50 рабочих госпитализировали со стройки около "Москвы-Сити" с пищевым отравлением. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Буквально в понедельник вечером такой же инцидент произошёл в Котельниках. Там один человек скончался, почти 30 человек оказались в больнице. Сейчас в подмосковных больницах остаются 22 строителя. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.