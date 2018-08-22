Какие династии артистов работают в цирке на Цветном бульваре

Представители нескольких артистических династий сейчас работают в Московском цирке на Цветном бульваре. Сколько их - сказать невозможно, некоторые породнились и объединили свои семейные истории.

Несколько минут на отдых и снова за работу. Пуделей всего 8, но ощущение, что на манеже цирка Никулина их не меньше полусотни. Он, она и собаки познакомились в Цирке. Виктория из семьи дрессировщиков Александровых. Сергей тоже из династии, но воздушных гимнастов Акимовых. Парил под куполом цирка, а ради супруги еще и дрессуру освоил. Теперь выступают с совместным номером.

У артистов цирка работа интересная, путешествуют часто, многое видят, но признаются - всегда тянет домой. "Мы на гастролях часто бываем, и видели, какая Москва была раньше и какая сейчас. Это европейский город. Москва очень изменилась, она очень притянулась. Стала чище, наряднее", - рассказал артист Юрий Александров.

График расписан надолго вперед. Сентябрь - месяц напряженный. Выступления, фестивали, один из них пройдет 9 сентября. Шутки только на манеже. К выборам Акимовы относятся серьезно.

"9 сентября пойду, проголосую, потому что, мне кажется, это необходимо. Ну как не голосовать?" – говорит Сергей Акимов.

А это уже репетиционный манеж. Одновременно здесь могут готовить несколько номеров. В цирке обычно и работают семьями. Так поколение за поколением складываются династии.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".