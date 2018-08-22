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В концертном зале "Зарядье" началось тестирование акустики

15:09
  • среда
  • 22 августа 2018

В новом концертном зале "Зарядье" в среду начались акустические пробы. Экспертами-исполнителями выступили музыканты Российского национального оркестра во главе с дирижёром Михаилом Плетнёвым. А качество звука определяют уже эксперты-акустики - не только на слух, но и с помощью специальной аппаратуры. Уже 8 сентября в "Зарядье" будет открыт концертный сезон.

Исторический момент. Первые звуки оркестра на сцене нового концертного зала Зарядье. Музыка взмывает вверх и будто летит по залу, наполняя каждый его сантиметр, передает "ТВ Центр".

​Инженеры проводят замеры и испытания звука с разных точек. Проверить результаты приедет лично Ясухиса Тойота - один из ведущих акустиков мира, который и проектировал зал "Зарядье". Стены и полы из особых пород дерева, специальным образом сконструированные панели. Все для создания идеального звучания.

​Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнёва добивается идеального звучания. Коллектив входит в 20-ку лучших в мире. Музыканты играют в первоклассных залах, с которыми теперь могут сравнить и "Зарядье". Здесь оркестр впервые выступит 9 сентября.

​Акустическая проба не только оркестра, но и оперных солистов и хора. Хотя на самом деле бас Николай Диденко не первым опробовал зал "Зарядье". Недавно в Москве с частным визитом был Пласидо Доминго, и изъявил желание спеть в новом зале. Говорят, остался в восторге и обещал обязательно выступить здесь для широкой публики. Ведь теперь "Зарядье" - самый современный многофункциональный концертный комплекс в России. Первый концерт пройдёт уже 8 сентября. Здесь выступят звёзды мировой оперной сцены и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Полина Кастрицкая, Владислав Подымский, Максим Силаев, "ТВ Центр".

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Репетиция Московском концертном зале "Зарядье"
Репетиция Московском концертном зале "Зарядье"
Репетиция Московском концертном зале "Зарядье"
Репетиция Московском концертном зале "Зарядье"
Репетиция Московском концертном зале "Зарядье"
Репетиция Московском концертном зале "Зарядье"
Репетиция Московском концертном зале "Зарядье"
Репетиция Московском концертном зале "Зарядье"
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