В концертном зале "Зарядье" началось тестирование акустики

В новом концертном зале "Зарядье" в среду начались акустические пробы. Экспертами-исполнителями выступили музыканты Российского национального оркестра во главе с дирижёром Михаилом Плетнёвым. А качество звука определяют уже эксперты-акустики - не только на слух, но и с помощью специальной аппаратуры. Уже 8 сентября в "Зарядье" будет открыт концертный сезон.

Исторический момент. Первые звуки оркестра на сцене нового концертного зала Зарядье. Музыка взмывает вверх и будто летит по залу, наполняя каждый его сантиметр, передает "ТВ Центр".

​Инженеры проводят замеры и испытания звука с разных точек. Проверить результаты приедет лично Ясухиса Тойота - один из ведущих акустиков мира, который и проектировал зал "Зарядье". Стены и полы из особых пород дерева, специальным образом сконструированные панели. Все для создания идеального звучания.

​Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнёва добивается идеального звучания. Коллектив входит в 20-ку лучших в мире. Музыканты играют в первоклассных залах, с которыми теперь могут сравнить и "Зарядье". Здесь оркестр впервые выступит 9 сентября.

​Акустическая проба не только оркестра, но и оперных солистов и хора. Хотя на самом деле бас Николай Диденко не первым опробовал зал "Зарядье". Недавно в Москве с частным визитом был Пласидо Доминго, и изъявил желание спеть в новом зале. Говорят, остался в восторге и обещал обязательно выступить здесь для широкой публики. Ведь теперь "Зарядье" - самый современный многофункциональный концертный комплекс в России. Первый концерт пройдёт уже 8 сентября. Здесь выступят звёзды мировой оперной сцены и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Полина Кастрицкая, Владислав Подымский, Максим Силаев, "ТВ Центр".