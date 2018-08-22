ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинца приговорили к двум годам колонии за поджог дома муфтия Крыма

13:24
  • среда
  • 22 августа 2018

Центральный районный суд Симферополя приговорил 28-летнего гражданина Украины Александра Стешенко к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

28-летний гражданин Украины Александр Стешенко приговорен Центральным районным судом Симферополя к двум годам колонии-поселения за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Об этом пишет "Коммерсант".

Стешенко задержали на пункте пропуска через российско-украинскую границу в Крыму в апреле 2018 года. Он полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение.

Также были выявлены его сообщники, которые, как считают в правоохранительных органах, были наняты помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева - Эролом Велиевым. Последнего заочно обвинили в создании экстремистского сообщества и вербовке.

Читайте также:
Главное сегодня
Место поджога дома муфтия Крыма
Место поджога дома муфтия Крыма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение