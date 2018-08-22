Украинца приговорили к двум годам колонии за поджог дома муфтия Крыма

Центральный районный суд Симферополя приговорил 28-летнего гражданина Украины Александра Стешенко к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

28-летний гражданин Украины Александр Стешенко приговорен Центральным районным судом Симферополя к двум годам колонии-поселения за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Об этом пишет "Коммерсант".

Стешенко задержали на пункте пропуска через российско-украинскую границу в Крыму в апреле 2018 года. Он полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение.

Также были выявлены его сообщники, которые, как считают в правоохранительных органах, были наняты помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева - Эролом Велиевым. Последнего заочно обвинили в создании экстремистского сообщества и вербовке.